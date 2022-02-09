Бахыт Султанов возглавил совет директоров фонда "Даму"

Бахыт Султанов. Фото: primeminister.kz

Бахыт Султанов избран председателем совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". Это решение было принято советом директоров фонда 4 февраля, сообщается на официальном сайте фонда "Даму".

На этом посту он сменил Алихана Смаилова, который 11 января был назначен премьер-министром Казахстана.

Согласно информации на сайте фонда, Бахыт Турлыханович Султанов родился 29 ноября 1971 года.

В 1994 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности "инженер-электрик", в 1995-м - Казахскую государственную академию управления по специальности "экономист".

Трудовую деятельность начал в 1994 году ведущим экономистом отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерстве финансов РК.

Работал на должности начальника отдела, замглавы управления, замдиректора Бюджетного департамента, замдиректора Департамента казначейства, директором Департамента государственного бюджета Минфина.

С сентября 2002-го по июнь 2003 года - директор Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования.

С июня 2003-го по февраль 2006-го - вице-министр экономики и бюджетного планирования РК.

С февраля 2006-го по январь 2007 года - председатель Агентства по статистике Республики Казахстан.

С января 2007-го по 10 августа 2007 года - вице-министр финансов РК.

С 10 августа 2007 года - министр экономики и бюджетного планирования РК.

В 2010 году был помощником президента Казахстана, позже заместителем руководителя Администрации президента.

В период с 2013-го по 2018 год занимал пост заместителя премьер-министра, министра финансов РК.

С 2018-го по 2019 год был акимом столицы.

В июне 2019 года возглавил Министерство торговли и интеграции РК.

С января 2022 года является заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955291-bahyt-sultanov-vozglavil-sovet-direktorov-fonda-damu/