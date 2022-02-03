Кайрата Актанова назначили начальником Главного штаба Нацгвардии

Кайрат Актанов и Ерлан Тургумбаев. Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Приказом министра внутренних дел по согласованию с Администрацией президента генерал-майор Кайрат Актанов получил новую должность. Он стал первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией - начальником Главного штаба, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

Личному составу Главного командования Нацгвардии Кайрата Михайловича представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

"Президент страны ставит большие задачи перед органами внутренних дел и Национальной гвардией. Январские события показали, что от нас в первую очередь требуется оперативность действий, четкость взаимодействия между министерствами внутренних дел и обороны.

Уверен, что генерал-майор Актанов приложит все усилия для выполнения задач по охране общественного порядка и борьбы с преступностью", – сказал глава ведомства.

Кайрат Актанов родился 1 марта 1972 года в Северо-Казахстанской области.

Окончил Военный институт Пограничных войск РК, Национальный университет обороны ВС РК, Военную академию Генерального штаба РФ.

Прошел служебный путь от командира взвода до командира полка и соединения Внутренних войск МВД.

В разные годы командовал региональными командованиями "Батыс", "Оңтүстік" и "Шығыс", являлся советником главнокомандующего и первым заместителем начальника Главного штаба Национальной гвардии.

Награжден 12 медалями Республики Казахстан, является Почетным работником МВД.

В рамках встречи с гвардейцами министр обратил внимание на профессиональную подготовку личного состава, а также специалистов с учетом особенностей и специфики задач Национальной гвардии в условиях новых вызовов и угроз общественной безопасности страны.

Глава ведомства также поздравил военнослужащих с присвоением статуса академии Военному институту Национальной гвардии РК постановлением правительства от 2 февраля наступившего года.

"Данное преобразование позволит обеспечить эффективную подготовку военных научно-педагогических кадров, квалифицированных специалистов оперативно-тактического уровня по всем направлениям, проведение научных исследований в области общественной безопасности, переподготовку офицеров и сотрудников органов внутренних дел, других силовых структур",- подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

Напомним, что сегодня президент Казахстана назначил Болата Журабаева командующим Силами специальных операций, а также освободил от занимаемой должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Аскара Жоламанова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954500-kayrata-aktanova-naznachili-nachalnikom-glavnogo-shtaba-natsgvardii/