Токаев освободил от должности Аскара Жоламанова

Аскар Жоламанов. Фото: официальный сайт Министерства обороны РК

Аскар Жоламанов, в соответствии с распоряжением президента, освобожден от должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооруженных Сил. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением Главы государства Жоламанов Аскар Ахметович освобожден от должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

По информации с официального сайта Минобороны, Аскар Жоламанов родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.

В 1993 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина, прошел военную подготовку при Казахском политехническом институте в 1992 году.

Прошел все ступени воинской службы от лейтенанта до полковника.

Трудовой путь:

С 1994 года по 2005 года проходил службу в различных должностях от командира взвода до начальника штаба – заместителя командира войсковой части.

С августа 2005 года по июнь 2007 года являлся слушателем Михайловской военной артиллерийской академии.

С июня 2007 года по июль 2007 года – заместитель командира войсковой части 29108.

С июля 2007 года по ноябрь 2011 года – командир войсковой части 10181.

С ноября 2011 года по май 2012 года – заместитель командующего Аэромобильными войсками по огневому поражению – начальник артиллерии родов войск Управления командующего АэМВ ВС РК.

С мая 2012 года по август 2013 года – начальник ракетных войск и артиллерии Управления командующего АэМВ ВС РК.

С августа 2013 года по июнь 2015 года – слушатель факультета ВГУ Национального университета обороны.

С сентября 2015 года по февраль 2017 года – первый заместитель командующего – начальник штаба Ракетных войск и артиллерии ВС РК.

С февраля 2017 года по апрель 2018 года – заместитель командующего Ракетными войсками и артиллерии – начальник штаба Управления командующего Ракетными войсками и артиллерии СВ ВС РК.

С 18 апреля 2018 года указом президента РК назначен Командующий Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооружённых Сил Республики Казахстан.

Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и рядом юбилейных медалей.

Ранее стало известно о назначении Болата Журабаева на пост командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954407-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnosti-askara-zholamanova/