Подозреваемого в мародерстве задержали в Нур-Султане (видео)

Задержание. Кадр из видео: ДП Нур-Султана

Мужчину, которого подозревают в совершении хищения оружия из охотничьего магазина в Алматы, задержали в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Задержанным оказался 40-летний уроженец Жамбылской области. Предполагается, что в ночь с 5 на 6 января текущего года он с подельниками проник в помещение охотничьего магазина и похитил имущество и оружие.

По информации правоохранителей, чтобы скрыться от уголовного преследования и избежать задержания, подозреваемый 20 января на поезде прибыл в столицу. Кроме того, мужчина успел устроиться на работу за это время.

Подозреваемый проживал в общежитии - снимал там комнату. Его задержали по месту жительства.

В настоящее время проводится досудебное расследование, задержанный передан сотрудникам полиции ДП Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954114-podozrevaemogo-v-maroderstve-zaderzhali-v-nur-sultane-video/