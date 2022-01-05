Мурат Нуртлеу назначен первым заместителем председателя КНБ

Мурат Нуртлеу. Фото: akorda.kz

Распоряжением главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности, сообщает официальный сайт Акорды.

До этого назначения он занимал должность заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан. Сегодня Токаев подписал указ о его освобождении от этой должности.

Согласно сообщению на сайте Акорды, Мурат Абугалиевич родился в Алматы 11 марта 1976 года.

Окончил факультет Международных отношений Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби. Владеет русским, казахским, английским и немецким языками.

С 1998 по 1999 год работал референтом, атташе Службы государственного протокола МИД РК.

С 1999 по 2003 год - атташе посольства Республики Казахстан в Малайзии.

В 2003 - 2004 - второй секретарь Департамента Азии и Африки МИД РК.

С 2004 по 2006 - советник министра иностранных дел РК.

В 2007 году занимал пост руководителя секретариата МИД РК, позже - заместителя руководителя аппарата сената парламента РК.

С 2007 по 2011 - руководитель аппарата сената парламента РК.

В 2011 году занимал должности посла по особым поручениям министерства иностранных дел РК, директора Департамента Азии и Африки МИД РК.

С 2011 по 2014 - советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

С 2014 по 2016 год работал заместителем заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК.

С 2016 по 2019 - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Эстонии по совместительству.

С 2019 по 2021 был помощником президента Республики Казахстан.

25 февраля 2021 года указом главы государства был назначен заместителем руководителя Администрации президента. Работал на этой должности до настоящего назначения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1949792-murat-nurtleu-naznachen-pervym-zamestitelem-glavy-knb/