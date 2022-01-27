Бахыт Султанов назначен представителем Казахстана в Совете ЕЭК

Бахыт Султанов. Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт назначил Бахыта Султанова представителем страны в Совете Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Алматинская трагедия".

"Назначить заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра торговли и интеграции Республики Казахстан Султанова Бахыта Турлыхановича представителем Республики Казахстан в Совете Евразийской экономической комиссии", - отмечено в указе президента.

Напомним, что 11 января Бахыт Султанов стал заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Казахстана. 22 января сообщалось, что его намерены назначить представителем страны в Совете ЕЭК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953280-bahyt-sultanov-naznachen-predstavitelem-kazahstana-v-sovete-eek/