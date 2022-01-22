Бахыт Султанов будет представлять Казахстан в совете ЕЭК

Бахыт Султанов. Фото: facebook.com/bakhyt.sultanov

Бахыт Султанов будет представлять Казахстан в Совете Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщается на официальном сайте ЕЭК.

"Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов представит свою страну в Совете Евразийской экономической комиссии. Соответствующее уведомление поступило в ЕЭК", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января Бахыт Султанов стал заместителем премьер-министра Казахстана. С июля 2019 года он занимает пост министра торговли и интеграции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952468-bahyt-sultanov-budet-predstavlyat-kazahstan-v-sovete-eek/