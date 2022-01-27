Ольгу Перепечину избрали зампредом сената казахстанского парламента

Ольга Перепечина. Фото: senate.parlam.kz

Депутата cената Ольгу Перепечину в ходе пленарного заседания палаты избрали на должность заместителя председателя палаты, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Ольга Перепечина стала вице-спикером cената. На этой должности она сменила Нурлана Абдирова, который назначен главой ЦИК РК.

Ранее Ольга Перепечина возглавляла комитет сената по финансам и бюджету.

"Она настоящий мастер своего дела, опытный сенатор. Ольга Валентиновна (Перепечина - прим. ред.) дважды избиралась депутатом сената от Северо-Казахстанской области. Активно работает сенатором, последние четыре года возглавляла Комитет по финансам и бюджету.

Как председатель комитета, всегда проявляла настойчивость и ставила интересы государства превыше всего, и непосредственно принимала участие в принятии законов в финансовой сфере", - отметил спикер сената Маулен Ашимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953208-olgu-perepechinu-izbrali-zampredom-senata/