Нурболат Айдапкелов освобожден от должности главы Бюро нацстатистики

Нурболат Айдапкелов. Фото: ortcom.kz

Распоряжением главы государства Айдапкелов Нурболат Сергалиевич освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал сегодня, 24 января.

Согласно информации на официальном сайте Бюро национальной статистики, Нурболат Сергалиевич Айдапкелов родился в 1979 году в Жамбылской области

В 2000 году окончил Казахскую государственную академию Управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

В 2002 году окончил Казахский Гуманитарно-Юридический Университет по специальности «Юриспруденция».

С января 2001 года по ноябрь 2003 года проработал в РГП «ИВЦ» Агентства РК по статистике.

С 2003 по 2007 - главный специалист, директор финансового департамента АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

С 2007 по 2008 год - управляющий директор АО «НХ «КазАгро».

С 2008 по 2009 год возглавлял АО «КазАгроГарант».

С июля по декабрь 2009 года работал консультантом АО «Astana Knowledge City».

С 2009 по 2011 год являлся заместителем председателя Агентства РК по статистике.

В 2011 - 2013 годах был ответственным секретарем Агентства РК по статистике.

В 2013 - 2014 годах работал директором Департамента социальной и демографической статистики Агентства по статистике.

С января 2015 по май 2016 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

С 26 мая 2016 года по 28 октября 2020 года являлся председателем Комитета по статистике Министерства национальной экономики.

На должность руководителя Бюро национальной статистики был назначен в октябре 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1952629-nurbolat-aydapkelov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-byuro-natsstatistiki/