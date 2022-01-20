Дарын Туяков. Фото: gov.kz

Дарын Туяков освобожден от должности замминистра обороны, сообщается на официальном сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Туяков Дарын Шылбынович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан, говорится в сообщении.

Дарын Туяков был назначен на эту должность в октябре 2020 года.

Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Бектанова от должности министра обороны. Также глава государства раскритиковал экс-министра, по его словам, Бектанов не проявил командирских качеств во время январских событий.

Кроме того, накануне Руслан Жаксылыков был назначен новым министром обороны Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1952124-daryn-tuyakov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamministra-oborony/