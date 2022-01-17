Обрезы, пистолеты и дубинки изъяли у жителей Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

В рамках ОПМ "Правопорядок" за двое суток в Туркестанской области выявлено 7 фактов, связанных с незаконным хранением оружия, наркотиков и материалов религиозного характера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, на территории Отырарского района был задержан местный житель, у которого обнаружили бумажный сверток с марихуаной и незарегистрированное двуствольное охотничье ружье с 36 патронами. Также у него изъяли более 20 книг, брошюр и журналов религиозного характера.

В Тюлькубасском районе оперативники задержали мужчину, у которого изъяли незарегистрированный сигнальный пистолет и обрез охотничьего ружья 16 калибра.

На территории Кентау у одного из горожан нашли марихуану и металлический кастет.

Фото: ДП Туркестанской области

В Жетысайском районе у подозреваемого изъяли незарегистрированный газовый пистолет, свыше 20 патронов разного калибра, металлическую и деревянную дубинки и сверток с марихуаной.

В Мактааральском районе у одного из сельчанин обнаружили обрез охотничьего оружия 16 калибра.

Еще один обрез 12 калибра стражи порядка нашли у жителя Ордабасинского района.

Фото: ДП Туркестанской области

На территории Сарыагашского района оперативники задержали мужчину, у которого изъяли незарегистрированный травматический пистолет.

Все факты зарегистрированы по статьям 296 (Незаконное обращение с наркотиками без цели сбыта) и 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РК.

Проводится досудебное расследование. Назначены ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

Ранее тайник с арсеналом оружия, бронежилетов и спецсредств нашли в Талдыкоргане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951474-obrezy-pistolety-i-dubinki-izyali-u-zhiteley-turkestanskoy-oblasti/