Каната Мусина освободили от должности судьи Верховного суда

Канат Мусин. Фото: parlam.kz

Сенаторы на пленарном заседании палаты проголосовали за освобождение от должности судьи Верховного суда Республики Казахстан Каната Мусина в связи с назначением его на другую должность, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее представление озвучил председатель Высшего судебного совета Казахстана Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Мусина Каната Сергеевича от должности судьи Верховного суда в связи с назначением его на другую должность. Указом главы государства от 11 января текущего года Канат Сергеевич назначен министром юстиции Республики Казахстан", - пояснил он.

Депутаты единогласно поддержали данное представление.

Напомним, 11 января, во время объявления состава нового правительства, стало известно, что Канат Мусин займет кресло министра юстиции Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950912-kanata-musina-osvobodili-ot-dolzhnosti-sudi-verhovnogo-suda/