Садвакас Байгабулов стал исполняющим обязанности главного санврача Алматы

Исполняющим обязанности главного санитарного врача Алматы стал Садвакас Байгабулов, передает корреспондент NUR.KZ.
"С 5 января исполняю обязанности главного государственного санитарного врача города Алматы", - сообщил Байгабулов.
Напомним, 24 декабря стало известно, что Жандарбек Бекшин покидает пост главного санитарного врача Алматы в связи с выходом на пенсию. Бекшин освободил должность в свой день рождения – 5 января. С 27 декабря по 4 января исполнение обязанностей было возложено на Карлыгаш Абдижаббарову.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950771-sadvakas-baygabulov-stal-ispolnyayuschim-obyazannosti-glavnogo-sanvracha-almaty/