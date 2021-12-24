Стало известно, кто будет заменять Бекшина до назначения нового главного санврача Алматы

Карлыгаш Абдижаппарова. Фото: gov.kz

Стало известно, кто будет исполняющим обязанности главного санврача города Алматы на время, пока Жандарбек Бекшин находится в отпуске, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДСЭК города Алматы.

Как сообщили в ведомстве, на то время, пока Бекшин будет в отпуске, его обязанности будет исполнять заместитель руководителя департамента Карлыгаш Абдижаббарова.

"Согласно приказу КСЭК, на период отпуска Бекшина Жандарбека Мухтаровича с 27-го декабря по 4 января исполнение обязанностей возложено на Карлыгаш Абдижаббарову", - указали в пресс-службе ДСЭК.

Напомним, что сегодня стало известно об уходе Жандарбека Бекшина с поста главного санврача города Алматы в связи с выходом на пенсию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1948444-stalo-izvestno-kto-budet-zamenyat-bekshina-do-naznacheniya-novogo-glavnogo-sanvracha-almaty/