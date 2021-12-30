Сенатор Нурлан Кылышбаев сложил свои депутатские полномочия

Нурлан Кылышбаев. Фото: senate.parlam.kz

Депутат сената от Алматинской области Нурлан Кылышбаев сложил свои депутатские полномочия, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил спикер палаты Маулен Ашимбаев, депутат Нурлан Кылышбаев обратился с заявлением о прекращении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу.

Сенаторы поддержали соответствующее представление ЦИК.

"Я очень рад и благодарен за то, что сотрудничал вместе с вами и был вашим коллегой. Я вместе с вами рассматривал проекты законов, принимал законы, принимал участие в исполнении поручений главы государства, развитии наших регионов.

Полагаю, и в дальнейшем мы будем сотрудничать и трудиться на благо нашей страны, чтобы она была известна всему миру и процветала", – сказал в свою очередь Кылышбаев.

Напомним, накануне были досрочно прекращены полномочия депутата мажилиса Бекболата Тлеухана. Он перешел на другую работу - Тлеухан стал вице-президентом Всемирной федерации этноспорта. Обращаясь к мажилисменам, экс-депутат поблагодарил всех за совместную работу и попросил прощения за свои слова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1949277-senator-nurlan-kylyshbaev-slozhil-svoi-deputatskie-polnomochiya/