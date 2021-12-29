Прекративший полномочия депутата Бекболат Тлеухан попросил прощения за свои слова

Бекболат Тлеухан. Фото: parlam.kz

Депутат Бекболат Тлеухан, чьи полномочия мажилис прекратил по его же собственному желанию, обратился к коллегам, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я немного сомневаюсь, что я достоин той похвалы, которую высказали. Хотел бы от всего сердца поблагодарить за ваши теплые слова. То время, которое я с вами провел... это был удивительный, счастливый период моей жизни", - отметил экс-депутат.

Он также выразил благодарность Елбасы Нурсултану Назарбаеву и главе государства Касым-Жомарту Токаеву за оказанное ему доверие.

"Моя жизнь в стенах парламента - одна из ярких, где я смог принести больше пользы для государства и страны, и я открываю для себя новый этап жизни.

Хотел бы попросить прощения, если я где-то, может, не так высказался или кого-то задел словом. Я хотел бы пожелать успехов в вашей работе, чтобы мы всегда встречались в здравии", - добавил он.

Напомним, сегодня стало известно о прекращении полномочий депутата мажилиса Бекболата Тлеухана. В ЦИК сообщили, что заявление об уходе было подано по его собственному желанию - экс-депутат назначен первым вице-президентом Всемирной федерации этноспорта.

В прошлом году Тлеухан оказался в центре скандала после того, как в Сети появился ролик, на котором неизвестный мужчина обвинил его в причастности к продаже оружия за границу. Сам депутат все обвинения назвал фейком и обратился в правоохранительные органы.

В марте этого года Тлеухан подверг критике марш феминисток в Алматы и призвал проверить законность мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1949073-prekrativshiy-polnomochiya-deputata-bekbolat-tleuhan-poprosil-proscheniya-za-svoi-slova/