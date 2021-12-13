Кайрата Рахимова освободили от должности вице-министра энергетики

Кайрат Рахимов. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Рахимова Кайрата Болатовича освободили от должности вице-министра энергетики. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Кайрат Рахимов родился в 1985 году в городе Караганда.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет.

С 2007 по 2015 годы являлся экспертом, главным экспертом, начальником управления в Агентстве по регулированию естественных монополий, в Министерстве энергетики и Министерстве индустрии и новых технологий РК.

С 2015 по 2020 годы занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК.

С февраля 2020 года и по настоящее время занимал должность вице-министра энергетики РК.

Напомним, что недавно стало известно о назначении Ирины Смит заместителем акима Усть-Каменогорска.

Кроме того, ранее Аскар Жакупбаев получил должность главы комитета ветеринарного контроля и надзора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1946607-kayrata-rahimova-osvobodili-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-energetiki/