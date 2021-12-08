Ирина Смит назначена замакима Усть-Каменогорска

Жаксылык Омар и Ирина Смит. Фото: instagram.com/zhaksylyk_omar

Заместителем акима Усть-Каменогорска назначена Ирина Смит. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил глава города Жаксылык Омар.

Как отметил градоначальник, в городском акимате проведены кадровые назначения.

В частности, заместителем главы Усть-Каменогорска по социальным вопросам стала Ирина Смит, обладающая богатым опытом работы в этой сфере.

"Ирина Федоровна работает на государственной службе уже 23 года, в том числе на постах заместителя руководителя и руководителя областного управления внутренней политики", - сообщил Жаксылык Омар.

Камшат Баубекова. Фото: instagram.com/zhaksylyk_omar

А пост руководителя отдела занятости и социальных программ заняла Камшат Баубекова, зарекомендовавшая себя во время 6-летенй работы замглавы отдела.

"Желаю коллегам успехов на новом посту и достижений в работе", - написал аким города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1945942-irina-smit-naznachena-zamakima-ust-kamenogorska/