Ирина Смит назначена замакима Усть-Каменогорска

Заместителем акима Усть-Каменогорска назначена Ирина Смит. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил глава города Жаксылык Омар.
Как отметил градоначальник, в городском акимате проведены кадровые назначения.
В частности, заместителем главы Усть-Каменогорска по социальным вопросам стала Ирина Смит, обладающая богатым опытом работы в этой сфере.
"Ирина Федоровна работает на государственной службе уже 23 года, в том числе на постах заместителя руководителя и руководителя областного управления внутренней политики", - сообщил Жаксылык Омар.
А пост руководителя отдела занятости и социальных программ заняла Камшат Баубекова, зарекомендовавшая себя во время 6-летенй работы замглавы отдела.
"Желаю коллегам успехов на новом посту и достижений в работе", - написал аким города.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1945942-irina-smit-naznachena-zamakima-ust-kamenogorska/