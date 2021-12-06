Аскар Жакупбаев назначен главой комитета ветеринарного контроля и надзора

Аскар Жакупбаев. Фото: primeminister.kz

Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан Жакупбаев Аскар Шакенович назначен на должность председателя комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Аскар Жакупбаев родился в 1963 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим строительной части совхоза Мынбулакский.

С 1986 по 1996 годы работал ветеринарным врачом, секретарем комитета комсомолов совхоза Мынбулакский, ветеринарным инспектором акимата села Мынбулак.

В период с 1996 по 1997 год был заместителем главного ветеринарного врача Аягозского района по эпизоотии.

В 1997 году занимал должность главного специалиста департамента сельского хозяйства Семипалатинской области.

В период с 1997 по 1999 год выступал в роли ведущего специалиста; заведующего противоэпизоотическим лечебно-профилактическим отделом комитета ветеринарии ВКО.

В 1999 году являлся заместителем директора, начальником станции ветеринарного контроля Восточно-Казахстанской областной ветеринарной лаборатории; начальником противоэпизоотического отдела Восточно-Казахстанского областного ветеринарного надзора; и.о. начальника отдела ветеринарного надзора — главным государственным ветеринарным инспектором области.

С 1999 по 2002 год был заместителем начальника Восточно-Казахстанского областного территориального управления МСХ РК.

В период с 2002 по 2006 год работал заместителем начальника Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции МСХ РК.

С 2006 по 2011 год — заместитель начальника; начальник Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

В 2011 году был начальником управления по административной работе, председателем комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

С 2011 по 2016 год — руководитель Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

С 2016 по 2017 год — руководитель управления ветеринарии Восточно-Казахстанской области.

С 2017 по 2019 год — руководитель управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области.

С 2019 по 2021 год — начальник отдела развития АПК регионального филиала национальной палаты предпринимателей по ВКО.

С июня 2021 года по настоящее время являлся заместителем директора по экономическим вопросам регионального филиала национальной палаты предпринимателей по ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1945454-askar-zhakupbaev-naznachen-glavoy-komiteta-veterinarnogo-kontrolya-i-nadzora/