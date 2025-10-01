Выше 552 тенге стоит доллар в некоторых обменниках Казахстана

Обменные пункты в мегаполисах Казахстана продают доллар по курсу выше 552 тенге – это самые высокие ценники за всю историю. За сколько его можно продать, читайте на NUR.KZ.

Доллар США активно дорожает в Казахстане с конца прошлой недели. В понедельник он побил рекорд – средневзвешенная цена на бирже составила 548,79 тенге.

А на следующий день рекордный курс обновился, увеличившись до 549,06 тенге. Он был установлен в качестве официального на сегодня.

Американская валюта на Казахстанской фондовой бирже (KASE) между тем продолжает дорожать. По данным на 13:30 средний курс сделок составляет 549,21 тенге.

На биржу ориентируются и обменные пункты страны. Некоторые из них также установили рекордные ценники.

Так, обменники в мегаполисах Казахстана сегодня в 13:40, согласно данным портала Kurs.kz, предлагают следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 544 до 547 тенге , продажа – от 549 до 552 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 545 до 549,5 тенге , продажа – от 549,79 до 552,3 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 547 до 549,5 тенге, продажа – от 550 до 552,5 тенге.

Рекорды демонстрирует и евро. Его официальный курс на сегодня составил 644,87 тенге, что является самым высоким значением за всю историю. А в данный момент средневзвешенная стоимость на бирже выросла уже до 646,55 тенге.

Обменники страны между тем также повысили курсы покупки и продажи наличных евро:

Астана: покупка – от 637 до 641 тенге , продажа – от 645 до 649 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 637 до 643,6 тенге , продажа – от 644 до 650 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 635 до 642 тенге, продажа – от 643 до 648 тенге.

Напомним, что причинами ослабевающего тенге эксперты назвали дешевеющую нефть и повышенный спрос на иностранную валюту среди компаний, которые в конце сентября активно покупали доллары для оплаты импорта и внешнего долга.

