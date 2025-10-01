Выше 552 тенге стоит доллар в некоторых обменниках Казахстана
Опубликовано:
Обменные пункты в мегаполисах Казахстана продают доллар по курсу выше 552 тенге – это самые высокие ценники за всю историю. За сколько его можно продать, читайте на NUR.KZ.
Доллар США активно дорожает в Казахстане с конца прошлой недели. В понедельник он побил рекорд – средневзвешенная цена на бирже составила 548,79 тенге.
А на следующий день рекордный курс обновился, увеличившись до 549,06 тенге. Он был установлен в качестве официального на сегодня.
Американская валюта на Казахстанской фондовой бирже (KASE) между тем продолжает дорожать. По данным на 13:30 средний курс сделок составляет 549,21 тенге.
На биржу ориентируются и обменные пункты страны. Некоторые из них также установили рекордные ценники.
Так, обменники в мегаполисах Казахстана сегодня в 13:40, согласно данным портала Kurs.kz, предлагают следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:
- Астана: покупка – от 544 до 547 тенге, продажа – от 549 до 552 тенге;
- Алматы: покупка – от 545 до 549,5 тенге, продажа – от 549,79 до 552,3 тенге;
- Шымкент: покупка – от 547 до 549,5 тенге, продажа – от 550 до 552,5 тенге.
Рекорды демонстрирует и евро. Его официальный курс на сегодня составил 644,87 тенге, что является самым высоким значением за всю историю. А в данный момент средневзвешенная стоимость на бирже выросла уже до 646,55 тенге.
Обменники страны между тем также повысили курсы покупки и продажи наличных евро:
- Астана: покупка – от 637 до 641 тенге, продажа – от 645 до 649 тенге;
- Алматы: покупка – от 637 до 643,6 тенге, продажа – от 644 до 650 тенге;
- Шымкент: покупка – от 635 до 642 тенге, продажа – от 643 до 648 тенге.
Напомним, что причинами ослабевающего тенге эксперты назвали дешевеющую нефть и повышенный спрос на иностранную валюту среди компаний, которые в конце сентября активно покупали доллары для оплаты импорта и внешнего долга.
- Официальный курс доллара побил очередной рекорд в Казахстане
- Почему "упал" тенге, объяснили казахстанские аналитики
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2292471-dorozhe-552-tenge-prodayut-dollary-v-nekotoryh-obmennikah-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах