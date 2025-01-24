Впервые за более чем 10 лет: стоит ли вкладывать деньги в евробонды в Казахстане

В Казахстане объявлено о размещении евробондов одного из банков второго уровня. Это может стать доходным вложением для инвесторов, но важно учитывать риски. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане впервые за более чем 10 лет объявлено о размещении евробондов банком второго уровня.

Евробонды - это облигации в иностранной валюте, позволяющие привлечь средства международных инвесторов, предлагая более высокую доходность по сравнению с банковскими вкладами.

Инвестиции в евробонды имеют свои преимущества (высокая доходность, диверсификация валютных рисков), но также связаны с рисками, такими как возможное банкротство эмитента или низкая ликвидность.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Евробонды (Eurobonds) — это облигации, выпущенные в иностранной валюте, чаще всего в долларах США или евро. Основная идея евробондов – привлечь деньги у инвесторов со всего мира, избегая привязки к одной стране или ее валюте.

Например, компании из Казахстана могут выпустить евробонды в долларах или евро, чтобы привлечь средства международных инвесторов. Евробонды называются так не потому, что связаны с Европой, а из-за их международного характера.

Как сообщает Telegram-канал "Нацбанка", в Казахстане подобные инвестиционные инструменты не размещались с 2013 года. И вот впервые за более чем 10 лет казахстанцам вновь доступна возможность вложить деньги в евробонды от банка второго уровня.

Как работают евробонды

Организация, которая выпускает свои ценные бумаги, называется эмитентом. Это могут быть компании, банки или даже правительство.

Например, банк второго уровня выпускает евробонды на общую сумму в 100 млн долларов США и сроком на 5 лет. Инвесторы покупают эти облигации, давая эмитенту деньги в долг за вознаграждение.

Допустим, одна такая облигация стоит 1 тыс. долларов, а инвестор купил 10 единиц на 10 тыс. долларов.

Рост доходности. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

Эмитент платит проценты (купон) – например, 5% годовых – всем держателям облигаций через определенные промежутки времени (раз в квартал, полгода, год), а в конце действия евробонда возвращает основную сумму долга.

Получается, что через 5 лет банк возвращает инвестору его 10 тыс. долларов, плюс за весь период он получал вознаграждение по купонам, которое может составить около 2,5 тыс. долларов при указанных условиях.

Преимущества и риски для инвесторов

Среди полезных качеств для инвесторов, желающих вложить деньги в евробонды, можно выделить:

высокую доходность – эти ценные бумаги часто предлагают более высокий процент, чем банковские вклады или государственные облигации;

диверсификацию валютных рисков – покупка евробондов в долларах или евро позволяет защитить свои инвестиции от обесценивания национальной валюты;

ликвидность – их можно продать на бирже до истечения срока, если нужно вернуть деньги раньше.

Однако, как и любой инвестиционный инструмент, эти ценные бумаги имеют свои риски, которые следует учитывать. Например, если компания-эмитент обанкротится, то инвесторы могут потерять свои деньги.

Также, учитывая длительный срок их размещения (обычно от 5 до 20 лет), вложенные средства могут оказаться как бы "замороженными". А если будет отсутствовать спрос на еврооблигации на бирже, то их сложнее будет продать или придется сделать это с убытками.

Другими словами, евробонды – это инструмент, который помогает компаниям и правительствам привлекать капитал. А инвесторы могут получать доход в иностранной валюте.

Однако нужно учитывать риски, особенно валютные и кредитные.

Ранее сообщалось, что Казахстан впервые с 2015 года вновь выпустил еврооблигации.