Курсы криптовалют к доллару на 19 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,442.47. Сегодня актив торгуется на уровне $103,916.74195821*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0032 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 января 2025 года составляет $0.2422164*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $80.39. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,299.54446193*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0182. На данный момент актив торгуется на уровне $0.52309163*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 19 января 2025 года составляет $1.00031476*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $7.32. Актив торгуется на уровне $125.89333963*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.71. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.85027057*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0203. Криптовалюта сегодня стоит $3.17933764*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01018. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39676487*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.