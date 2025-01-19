Курсы криптовалют к доллару на 19 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,442.47. Сегодня актив торгуется на уровне $103,916.74195821*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0032 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 января 2025 года составляет $0.2422164*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $80.39. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,299.54446193*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0182. На данный момент актив торгуется на уровне $0.52309163*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 19 января 2025 года составляет $1.00031476*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $7.32. Актив торгуется на уровне $125.89333963*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.71. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.85027057*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0203. Криптовалюта сегодня стоит $3.17933764*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01018. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39676487*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2212923-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-yanvarya-2025-goda/