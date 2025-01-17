Курсы криптовалют к доллару на 17 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,881.25. Сегодня актив торгуется на уровне $99,720.60966998*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0078 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 января 2025 года составляет $0.23820152*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $2.29. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,334.67834212*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0314. На данный момент актив торгуется на уровне $0.52735806*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 17 января 2025 года составляет $1.0000798*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $18.58. Актив торгуется на уровне $125.06050266*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.94127984*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.2366. Криптовалюта сегодня стоит $3.24728206*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00914. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37954918*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.