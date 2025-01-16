Курсы криптовалют к доллару на 16 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,410.33. Сегодня актив торгуется на уровне $98,957.98636222*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0126 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 января 2025 года составляет $0.23068137*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $147.61. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,338.00911524*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0246. На данный момент актив торгуется на уровне $0.51524372*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 16 января 2025 года составляет $1.00030994*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $16.03. Актив торгуется на уровне $112.9589465*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.30. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.12531112*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.2703. Криптовалюта сегодня стоит $2.94249035*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01573. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36894493*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.