Курсы криптовалют к доллару на 14 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $618.48. Сегодня актив торгуется на уровне $92,225.70539157*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0062 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 января 2025 года составляет $0.22176484*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $65.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,075.38428471*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46000427*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0007. Курс TUSD 14 января 2025 года составляет $1.00029581*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.21. Актив торгуется на уровне $96.58139572*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.94444262*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.018. Криптовалюта сегодня стоит $2.45080027*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01086. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32733032*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.