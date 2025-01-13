Курсы криптовалют к доллару на 13 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $88.00. Сегодня актив торгуется на уровне $94,583.91480725*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0105 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 января 2025 года составляет $0.23437395*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $45.84. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,270.4334583*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0252. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48524984*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 13 января 2025 года составляет $0.9999545*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.23. Актив торгуется на уровне $102.66445328*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.71. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.33027309*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.031. Криптовалюта сегодня стоит $2.51983785*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00934. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33803046*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.