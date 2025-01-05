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О ситуации с курсом тенге рассказали в Нацбанке

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Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Национальном банке Казахстана проинформировали о ситуации с курсом тенге – по итогам декабря нацвалюта ослабла на 2,5%, передает NUR.KZ со ссылкой на НБ РК.

Как сообщается на сайте Нацбанка, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже в декабре снизился с 262 до 254 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,3 млрд долларов США.

"Продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь составили 900 млн долларов США. Доля продаж из Нацфонда составила 17% от общего объема торгов, это порядка 43 млн долларов США в день.

При проведении операций со средствами Нацфонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в бюджет в январе 2025 года ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 750 до 850 млн долларов США.

Доля валютных активов в ЕНПФ на конец 2024 года составляет чуть выше 40%. В декабре Нацбанк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в январе 2025 года тоже не планируется, проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что на внутреннем валютном рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении.

В регуляторе подчеркивают, что в целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды в декабре Нацбанк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 307,6 млн долларов США.

"В рамках принципа транспарентности Нацбанк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – заключили в Нацбанке.

Напомним, в конце декабря мы подробно рассказывали, на сколько обесценился тенге за 2024 год в Казахстане – нацвалюта потеряла в стоимости и по отношению к доллару, и по отношению к евро и ряду других валют.

К слову, ослабление тенге оказало негативное влияние на покупательную способность окладов в валютном выражении. Мы ранее рассказывали, на сколько меньше в долларах стали зарабатывать казахстанцы.

Между тем эксперты объяснили, почему для государства некоторое ослабление нацвалюты может стать выгодным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2208137-dlya-nedopushcheniya-destabiliziruyushchih-kolebaniy-v-nacbanke-rasskazali-o-situacii-s-kursom-tenge/

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