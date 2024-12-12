Доллар подорожал еще на 5 тенге в Казахстане

Доллар снова подорожал в Казахстане - "американец" стал дороже еще на 5 тенге, показывают результаты торгов на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,91 тенге, поднявшись на 5,17 тенге с момента последней сессии.
На странице обменного курса на NUR.KZ указано, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:
- в Астане: покупка – 514,5-519,7 тенге, продажа – 524,5-525,5 тенге;
- в Алматы: покупка – 514,5-520,5 тенге, продажа – 523,1 -525,2 тенге.
По данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 510-521,5 тенге, продажа – 520,5-528 тенге;
- в Астане: покупка – 517 тенге, продажа – 527 тенге.
Отметим, накануне доллар подскочил почти на 9 тенге в Казахстане.
До этого мы писали, что ожидания экспертов Ассоциации финансистов Казахстана в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар.
Отмечается, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2199677-dollar-podorozhal-eshche-na-5-tenge-v-kazahstane/