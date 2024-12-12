Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Доллар подорожал еще на 5 тенге в Казахстане

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Кассир считает доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар снова подорожал в Казахстане - "американец" стал дороже еще на 5 тенге, показывают результаты торгов на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,91 тенге, поднявшись на 5,17 тенге с момента последней сессии.

На странице обменного курса на NUR.KZ указано, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка – 514,5-519,7 тенге, продажа – 524,5-525,5 тенге;
  • в Алматы: покупка – 514,5-520,5 тенге, продажа – 523,1 -525,2 тенге.

По данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 510-521,5 тенге, продажа – 520,5-528 тенге;
  • в Астане: покупка – 517 тенге, продажа – 527 тенге.

Отметим, накануне доллар подскочил почти на 9 тенге в Казахстане.

До этого мы писали, что ожидания экспертов Ассоциации финансистов Казахстана в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар.

Отмечается, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Курс тенге
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2199677-dollar-podorozhal-eshche-na-5-tenge-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie