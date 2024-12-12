Доллар подорожал еще на 5 тенге в Казахстане

Доллар снова подорожал в Казахстане - "американец" стал дороже еще на 5 тенге, показывают результаты торгов на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,91 тенге, поднявшись на 5,17 тенге с момента последней сессии.

На странице обменного курса на NUR.KZ указано, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане : покупка – 514,5-519,7 тенге, продажа – 524,5-525,5 тенге;

: покупка – 514,5-519,7 тенге, продажа – 524,5-525,5 тенге; в Алматы: покупка – 514,5-520,5 тенге, продажа – 523,1 -525,2 тенге.

По данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 510-521,5 тенге, продажа – 520,5-528 тенге;

: покупка – 510-521,5 тенге, продажа – 520,5-528 тенге; в Астане: покупка – 517 тенге, продажа – 527 тенге.

Отметим, накануне доллар подскочил почти на 9 тенге в Казахстане.

До этого мы писали, что ожидания экспертов Ассоциации финансистов Казахстана в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар.

Отмечается, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.