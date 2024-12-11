Доллар подскочил почти на 9 тенге в Казахстане

Доллар снова резко подорожал в Казахстане - об этом свидетельствуют дневные торги на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,93 тенге, увеличившись сразу на 8,43 тенге.

На странице обменного курса на NUR.KZ указано, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане : покупка – 513-516,5 тенге, продажа – 522-523 тенге;

: покупка – 513-516,5 тенге, продажа – 522-523 тенге; в Алматы: покупка – 513-518,1 тенге, продажа – 522-523 тенге.

По данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 505-518 тенге, продажа – 518-524 тенге;

: покупка – 505-518 тенге, продажа – 518-524 тенге; в Астане: покупка – 515 тенге, продажа – 522 тенге.

Ожидания экспертов Ассоциации финансистов Казахстана в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар.

Отмечается, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.