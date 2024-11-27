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Спрос на рубли снова резко вырос в Казахстане

Опубликовано:

Деньги, рубли.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В октябре "чистые" продажи рубля обменниками Казахстана составили 8,8 млрд тенге. Это намного больше отрицательного показателя сентября. О спросе на иностранную валюту читайте в материале NUR.KZ.

Согласно данным Национального Банка РК, последние полгода в Казахстане наблюдались отрицательные нетто-продажи рубля (продажа минус покупка валюты обменными пунктами). Исключением стал август, когда чистые продажи российской валюты превысили 5,5 млрд тенге. Но в сентябре спрос на нее снова опустился ниже нуля.

Прошедший же месяц поставил рекорд – за октябрь нетто-продажи рубля составили 8,8 млрд тенге, что является самым большим показателем с августа прошлого года (12,9 млрд тенге).

Больше всего российской валюты было куплено в Западно-Казахстанской области – на 1,5 млрд тенге "чистыми". На втором месте расположилась Восточно-Казахстанская область – 1,1 млрд тенге.

В остальных регионах объем нетто-продаж был меньше миллиарда, а в двух областях, несмотря на общий тренд, и вовсе оказался отрицательным – Туркестанской (минус 15,7 млн тенге) и Кызылординской (минус 44 миллиона тенге). То есть здесь обменники чаще принимали рубли, чем продавали.

Операции по покупке(-)/продаже(+) наличной иностранной валюты обменными пунктами (млн тенге) в октябре 2024 года
Область/город Доллар США Евро Рубль Фунт стерлингов Юань
Всего по республике 170 068,3 17 968,1 8 811,9 296,4 153,8
Астана 20 095,8 2 230,8 427,5 120,0 19,3
Алматы 38 467,4 7 536,3 562,6 141,2 52,4
Шымкент 50 866,7 3 514,4 112,1 -6,8 -1,2
Абай 999,4 260,5 222,1 0,0 5,6
Алматинская 908,5 107,8 46,6 -0,3 20,8
Акмолинская 1 119,5 -48,9 433,0 -0,7 2,2
Актюбинская 5 506,4 622,0 530,2 8,0 -5,1
Атырауская 9 067,6 546,5 647,0 5,4 3,4
Восточно-Казахстанская -1 626,2 -18,4 1 053,7 1,2 -1,4
Жамбылская 3 053,4 317,5 225,4 -0,4 -0,3
Жетысу 5 089,5 6,9 173,3 0,0 5,7
Западно-Казахстанская 2 943,1 345,0 1 493,7 14,2 0,6
Карагандинская 6 017,0 688,6 833,9 2,4 19,8
Кызылординская 3 690,1 186,2 -44,0 -0,1 1,2
Костанайская 6 467,7 202,9 742,6 -0,4 3,4
Мангистауская 10 799,5 641,3 514,5 13,1 0,9
Павлодарская 512,3 237,4 137,2 -1,1 24,5
Северо-Казахстанская 2 160,1 263,0 463,9 0,5 1,7
Туркестанская 3 291,2 324,8 -15,7 0,0 0,0
Улытау 639,2 3,9 252,3 0,0 0,5
По данным Национального Банка РК

Что касается других основных иностранных валют, то также резко вырос спрос на евро – с 2,9 млрд в сентябре 2024 года до 18 млрд тенге в октябре. Наибольшие объемы нетто-продаж европейской валюты зафиксированы в Алматы (7,5 млрд тенге), Шымкенте (3,5 млрд тенге) и Астане (2,2 млрд тенге).

Доллар США обменники страны также стали продавать чаще, несмотря на рост его курса – продажи выросли до 170,1 млрд тенге. Их основной объем также в основном пришелся на три мегаполиса страны: Шымкент (50,1 млрд тенге), Алматы (38,5 млрд тенге) и Астану (20,1 млрд тенге).

При этом немного снизился спрос на фунты стерлингов и юани – до 296,4 млн и 153,8 млн тенге соответственно.

Таким образом, нетто-продажи всех основных иностранных валют в Казахстане в октябре 2024 года были положительными, то есть обменные пункты страны чаще продавали их, чем скупали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2193242-spros-na-rubli-snova-rezko-vyros-v-kazahstane/

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