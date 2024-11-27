Спрос на рубли снова резко вырос в Казахстане

В октябре "чистые" продажи рубля обменниками Казахстана составили 8,8 млрд тенге. Это намного больше отрицательного показателя сентября. О спросе на иностранную валюту читайте в материале NUR.KZ.
Согласно данным Национального Банка РК, последние полгода в Казахстане наблюдались отрицательные нетто-продажи рубля (продажа минус покупка валюты обменными пунктами). Исключением стал август, когда чистые продажи российской валюты превысили 5,5 млрд тенге. Но в сентябре спрос на нее снова опустился ниже нуля.
Прошедший же месяц поставил рекорд – за октябрь нетто-продажи рубля составили 8,8 млрд тенге, что является самым большим показателем с августа прошлого года (12,9 млрд тенге).
Больше всего российской валюты было куплено в Западно-Казахстанской области – на 1,5 млрд тенге "чистыми". На втором месте расположилась Восточно-Казахстанская область – 1,1 млрд тенге.
В остальных регионах объем нетто-продаж был меньше миллиарда, а в двух областях, несмотря на общий тренд, и вовсе оказался отрицательным – Туркестанской (минус 15,7 млн тенге) и Кызылординской (минус 44 миллиона тенге). То есть здесь обменники чаще принимали рубли, чем продавали.
|Операции по покупке(-)/продаже(+) наличной иностранной валюты обменными пунктами (млн тенге) в октябре 2024 года
|Область/город
|Доллар США
|Евро
|Рубль
|Фунт стерлингов
|Юань
|Всего по республике
|170 068,3
|17 968,1
|8 811,9
|296,4
|153,8
|Астана
|20 095,8
|2 230,8
|427,5
|120,0
|19,3
|Алматы
|38 467,4
|7 536,3
|562,6
|141,2
|52,4
|Шымкент
|50 866,7
|3 514,4
|112,1
|-6,8
|-1,2
|Абай
|999,4
|260,5
|222,1
|0,0
|5,6
|Алматинская
|908,5
|107,8
|46,6
|-0,3
|20,8
|Акмолинская
|1 119,5
|-48,9
|433,0
|-0,7
|2,2
|Актюбинская
|5 506,4
|622,0
|530,2
|8,0
|-5,1
|Атырауская
|9 067,6
|546,5
|647,0
|5,4
|3,4
|Восточно-Казахстанская
|-1 626,2
|-18,4
|1 053,7
|1,2
|-1,4
|Жамбылская
|3 053,4
|317,5
|225,4
|-0,4
|-0,3
|Жетысу
|5 089,5
|6,9
|173,3
|0,0
|5,7
|Западно-Казахстанская
|2 943,1
|345,0
|1 493,7
|14,2
|0,6
|Карагандинская
|6 017,0
|688,6
|833,9
|2,4
|19,8
|Кызылординская
|3 690,1
|186,2
|-44,0
|-0,1
|1,2
|Костанайская
|6 467,7
|202,9
|742,6
|-0,4
|3,4
|Мангистауская
|10 799,5
|641,3
|514,5
|13,1
|0,9
|Павлодарская
|512,3
|237,4
|137,2
|-1,1
|24,5
|Северо-Казахстанская
|2 160,1
|263,0
|463,9
|0,5
|1,7
|Туркестанская
|3 291,2
|324,8
|-15,7
|0,0
|0,0
|Улытау
|639,2
|3,9
|252,3
|0,0
|0,5
|По данным Национального Банка РК
Что касается других основных иностранных валют, то также резко вырос спрос на евро – с 2,9 млрд в сентябре 2024 года до 18 млрд тенге в октябре. Наибольшие объемы нетто-продаж европейской валюты зафиксированы в Алматы (7,5 млрд тенге), Шымкенте (3,5 млрд тенге) и Астане (2,2 млрд тенге).
Доллар США обменники страны также стали продавать чаще, несмотря на рост его курса – продажи выросли до 170,1 млрд тенге. Их основной объем также в основном пришелся на три мегаполиса страны: Шымкент (50,1 млрд тенге), Алматы (38,5 млрд тенге) и Астану (20,1 млрд тенге).
При этом немного снизился спрос на фунты стерлингов и юани – до 296,4 млн и 153,8 млн тенге соответственно.
Таким образом, нетто-продажи всех основных иностранных валют в Казахстане в октябре 2024 года были положительными, то есть обменные пункты страны чаще продавали их, чем скупали.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2193242-spros-na-rubli-snova-rezko-vyros-v-kazahstane/