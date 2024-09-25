Курсы криптовалют к доллару на 25 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,071.28. Сегодня актив торгуется на уровне $63,778.00666834*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0011 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 сентября 2024 года составляет $0.15155085*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $1.41. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,637.92840904*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0104. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31146266*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 25 сентября 2024 года составляет $0.99921687*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.25. Актив торгуется на уровне $66.55043829*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.60. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.23021999*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0045. Криптовалюта сегодня стоит $0.58858654*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00233. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10902142*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.