Курсы криптовалют к доллару на 24 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $839.68. Сегодня актив торгуется на уровне $63,337.0205871*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 сентября 2024 года составляет $0.15229958*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $41.65. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,653.16302618*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0056. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30596267*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 24 сентября 2024 года составляет $0.99893219*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.95. Актив торгуется на уровне $67.25738423*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.29. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.10724977*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0064. Криптовалюта сегодня стоит $0.58704245*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00035. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1072881*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2165127-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-sentyabrya-2024-goda/