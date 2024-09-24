Курсы криптовалют к доллару на 24 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $839.68. Сегодня актив торгуется на уровне $63,337.0205871*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 сентября 2024 года составляет $0.15229958*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $41.65. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,653.16302618*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0056. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30596267*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 24 сентября 2024 года составляет $0.99893219*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.95. Актив торгуется на уровне $67.25738423*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.29. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.10724977*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0064. Криптовалюта сегодня стоит $0.58704245*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00035. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1072881*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.