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Стоимость золота впервые превысила 35 тыс. тенге в Казахстане

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золотые слитки и евро
Золото и деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

По состоянию на 24 июня стоимость золота в Казахстане впервые превысила 35 тыс. тенге за один грамм. Это самая высокая цена за всю историю наблюдений. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Золото является одним из самых надежных финансовых инструментов, который позволяет инвесторам защитить свои сбережения в неспокойное для экономики время.

Казахстанцы, которые в начале года решили приобрести этот драгоценный металл, оказались в заметном плюсе, ведь согласно данным Национального банка РК, один грамм золота за это время подорожал примерно на 16,48% до 35 320,75 тенге по состоянию на 24 июня.

Стоимость 1 грамма золота в Казахстане
Стоимость 1 грамма золота в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что текущая стоимость является максимальной не только для текущего года, но и за все время наблюдений. Стоит отметить, что данная ситуация для 2024 года стала своеобразной традицией – цены на золото уже несколько раз били один рекорд за другим.

Примечательно, что оно пользуется спросом не только в Казахстане, но и во многих других странах мира. В некоторых из них, как, например, в Южной Корее, золотые слитки даже продаются в специальных автоматах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2123010-stoimost-zolota-vpervye-prevysila-35-tys-tenge-v-kazahstane/

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