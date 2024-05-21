Золото снова подорожало до рекорда в Казахстане

Стоимость 1 грамма золота в Казахстане побила очередной рекорд и почти достигла 35 тыс. тенге. Рост цен происходит на фоне подорожания драгоценного металла в мире. Подробности читайте на NUR.KZ.

Во время политической и экономической неопределенности инвесторы ищут надежный финансовый инструмент для того, чтобы защитить свой капитал. Эту роль отлично выполняет золото, поэтому спрос в такие моменты на него растет.

Вместе с ним начинают повышаться и цены. Например, 20 мая стоимость одной тройской унции (за 31,1 грамма) золота, согласно данным платформы Investing, побила исторический рекорд, составив в моменте 2 454 доллара или 1 088 246 тенге по актуальному на тот момент курсу.

Вместе с мировым ростом цен сильное подорожание золота наблюдается в Казахстане. Так, если еще 20 мая, согласно данным Национального банка РК, 1 грамм драгоценного металла стоил 33 956,44 тенге, то уже 21 мая он подорожал на 2,69%, до 34 870,92 тенге.

Текущая цена является рекордом за все время. В прошлый раз рекорд был побит 18 апреля 2024 года, тогда 1 грамм золота стоил 34 546,96 тенге.

Стоимость 1 грамма золота в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что текущая цена сразу на 23,09% больше той, что фиксировалась год назад (28 330,46 тенге). Таким образом можно отметить, что золото не теряет своей актуальности, а инвесторы, которые решили вложиться в него, смогли не только сохранить свои сбережения, но и приумножить их.