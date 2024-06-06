Автоматы по продаже золотых слитков набирают популярность в Южной Корее на фоне рекордных цен на золото и тенденции к микроинвестированию, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В южнокорейских вендинговых автоматах для инвесторов можно приобрести золотые слитки весом от 37,5 граммов (1,32 унции) до менее 1 грамма. Цены на золото в автоматах меняются ежедневно в зависимости от колебаний на мировом рынке, но не опускаются ниже 88 тысяч вон (64 доллара США) за слиток весом 0,5 грамма.

Эти автоматы установлены в 30 магазинах розничной сети супермаркетов GS Retail по всей стране. Это в шесть раз больше по сравнению с 2022 годом, когда в данной сети действовало лишь пять автоматов.

"В настоящее время объем продаж достигает 30 млн вон в месяц. Люди устремляются к торговым автоматам, поскольку рассматривают золото в качестве актива-убежища. Спрос на драгоценный металл растет, а микроинвестирование становится одной из самых популярных стратегий среди местных инвесторов", — сообщили в сети супермаркетов GS.

Конкурирующая сеть CU также начала продавать сверхлегкие слитки весом менее 1 грамма. Сообщается, что за апрель компания продала 95% из 770 слитков, выставленных на продажу.

Тенденция микроинвестирования набирает обороты не только в Южной Корее, но и во всем мире. Микроинвестирование подразумевает стратегию, при которой инвестор дробит свои вложения и распределяет их между различными активами. Например, покупает минимальное количество акций, но сразу у нескольких компаний.