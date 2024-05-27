Курсы криптовалют к доллару на 27 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $194.06. Сегодня актив торгуется на уровне $68,966.24890021*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00065 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 мая 2024 года составляет $0.11347116*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $172.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,848.82453066*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0085. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45144743*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 27 мая 2024 года составляет $0.9992749*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.25. Актив торгуется на уровне $84.31573506*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.55. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.07190212*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0081. Криптовалюта сегодня стоит $0.53260678*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00619. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16866185*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.