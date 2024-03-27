Спрос на доллары падает второй месяц подряд в Казахстане

В Казахстане второй месяц подряд падает спрос на доллары. Нетто-продажи американской валюты в феврале составили 150,2 млрд тенге, а в январе было 190,1 млрд. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Спрос на американскую валюту в Казахстане падает второй месяц. В феврале, по данным Национального банка РК, нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) доллара составили около 150,2 млрд тенге – это сразу на 20,93% меньше, чем было в январе.

Стоит отметить, что и в январе было зафиксировано снижение спроса. Тогда "чистые" продажи доллара упали на 20,1% – с 238 млрд до 190,1 млрд тенге.

Чаще всего доллары приобретали жители Алматы – на них пришлось "чистыми" более 43 млрд тенге. Следом идет Шымкент – 32,7 млрд тенге, а замыкает тройку лидеров Астана – почти 12 млрд тенге. Отметились также Атырауская и Мангистауская области, где нетто-продажи превысили 10 млрд тенге.

Нетто-продажи доллара в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Какую валюту покупали вместо долларов

Стоит отметить, что в феврале падала популярность и других основных иностранных валют – евро и рубля. За месяц нетто-продажи евро просели на 2,32% – с 21,6 млрд до 21,1 млрд тенге.

Также как и с долларом, евро чаще всего покупали в Алматы – на мегаполис пришлось более 8 млрд тенге. В Астане нетто-продажи составили 3,2 млрд тенге, а в Шымкенте – 2,8 млрд тенге.

Рубль за месяц просел сильнее всего – сразу на 28,84%. В январе нетто-продажи российской валюты составляли 4,8 млрд тенге, а в феврале – лишь 3,4 млрд тенге. При этом жители сразу нескольких регионов чаще продавали рубли, а не покупали их. В итоге отрицательные нетто-продажи зафиксированы:

в Алматы – минус 1,9 млрд тенге ;

; в Шымкенте – минус 97,9 млн тенге ;

; в Алматинской области – минус 70,2 млн тенге ;

; в Актюбинской области – минус 78,9 млн тенге ;

; в Кызылординской области – минус 224,9 млн тенге ;

; в Туркестанской области – минус 73,3 млн тенге.

На фоне падения спроса на доллары, рубли и евро в Казахстане выросла популярность юаня и фунта стерлингов.

Нетто-продажи китайской валюты за месяц увеличились сразу на 244,84% – с 67,8 млн тенге до 233,8 млн тенге "чистыми". Спрос на британскую валюту вырос на 31,43% за месяц – с 360,8 млн до 474,2 млн тенге.

Таким образом, можно предположить, что часть граждан вместо долларов решила выбрать альтернативу в виде китайского юаня и британского фунта стерлингов.