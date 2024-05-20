Курсы криптовалют к доллару на 20 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $21.74. Сегодня актив торгуется на уровне $66,773.98579416*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00048 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 мая 2024 года составляет $0.12136129*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.61. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,087.42731364*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0127. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42487123*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 20 мая 2024 года составляет $1.00019403*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.16. Актив торгуется на уровне $82.98511014*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.49. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.90688489*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0057. Криптовалюта сегодня стоит $0.51333202*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00326. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15088301*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.