Курсы криптовалют к доллару на 17 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $358.82. Сегодня актив торгуется на уровне $65,669.85713897*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00074 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 мая 2024 года составляет $0.12494137*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $62.44. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,969.14219525*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42732011*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 17 мая 2024 года составляет $1.00023431*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.41. Актив торгуется на уровне $82.2598912*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.14. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.11983484*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0026. Криптовалюта сегодня стоит $0.51738959*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00698. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15214483*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.