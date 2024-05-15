Курсы криптовалют к доллару на 15 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $643.57. Сегодня актив торгуется на уровне $61,733.45052529*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00026 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 мая 2024 года составляет $0.12522184*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $32.92. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,897.93171797*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0041. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40518059*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 15 мая 2024 года составляет $0.9993004*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.16. Актив торгуется на уровне $79.78727037*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.41. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.67240197*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.005. Криптовалюта сегодня стоит $0.5038783*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00434. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14895213*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.