Курсы криптовалют к доллару на 13 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $139.96. Сегодня актив торгуется на уровне $61,231.70578026*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0006 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 мая 2024 года составляет $0.12684373*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $44.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,909.7456918*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0212. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40756932*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 13 мая 2024 года составляет $0.99918631*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.71. Актив торгуется на уровне $81.08724899*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.14. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.13177996*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0167. Криптовалюта сегодня стоит $0.49860159*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00721. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14062646*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2099372-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-maya-2024-goda/