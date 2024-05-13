Курсы криптовалют к доллару на 13 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $139.96. Сегодня актив торгуется на уровне $61,231.70578026*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0006 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 мая 2024 года составляет $0.12684373*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $44.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,909.7456918*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0212. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40756932*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 13 мая 2024 года составляет $0.99918631*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.71. Актив торгуется на уровне $81.08724899*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.14. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.13177996*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0167. Криптовалюта сегодня стоит $0.49860159*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00721. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14062646*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.