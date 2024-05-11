Курсы криптовалют к доллару на 11 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,176.09. Сегодня актив торгуется на уровне $61,568.2351962*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00023 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 мая 2024 года составляет $0.12605759*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $119.12. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,951.69635955*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0193. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42491765*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 11 мая 2024 года составляет $0.99947727*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $3.02. Актив торгуется на уровне $81.27416522*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.97092517*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0144. Криптовалюта сегодня стоит $0.50781031*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00741. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14658735*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.