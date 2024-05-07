Курсы криптовалют к доллару на 7 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $698.99. Сегодня актив торгуется на уровне $63,887.28323745*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00238 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 мая 2024 года составляет $0.11966513*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $82.24. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,118.06253429*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0113. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44835673*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 7 мая 2024 года составляет $0.99976593*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.55. Актив торгуется на уровне $81.87101065*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.65. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.82265747*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0042. Криптовалюта сегодня стоит $0.54514931*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00716. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16022661*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.