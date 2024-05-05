Курсы криптовалют к доллару на 5 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $295.18. Сегодня актив торгуется на уровне $63,627.12058867*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00152 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 мая 2024 года составляет $0.12253066*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $27.78. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,118.899977*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0051. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44749523*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 5 мая 2024 года составляет $0.99994063*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.94. Актив торгуется на уровне $81.87743482*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.52. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.98106128*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.003. Криптовалюта сегодня стоит $0.53256996*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00929. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16043393*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.