Курсы криптовалют к доллару на 5 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $295.18. Сегодня актив торгуется на уровне $63,627.12058867*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00152 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 мая 2024 года составляет $0.12253066*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $27.78. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,118.899977*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0051. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44749523*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 5 мая 2024 года составляет $0.99994063*.
Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.94. Актив торгуется на уровне $81.87743482*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.52. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.98106128*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.003. Криптовалюта сегодня стоит $0.53256996*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00929. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16043393*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2096426-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-maya-2024-goda/