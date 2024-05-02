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На сколько тенге укрепился в апреле, рассказали в Нацбанке

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Кубики с надписью KZT лежат на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам апреля казахстанская валюта укрепилась на 1,1% по отношению к доллару – до 442,05 тенге. На курс положительно могли повлиять продажи валюты из Нацфонда. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По состоянию на 1 мая официальный курс тенге к доллару составил 442,05 тенге. Несмотря на тот факт, что за день американская валюта немного подорожала (на 0,61 тенге), в разрезе всего месяца, как сообщает Национальный банк РК, тенге укрепился на 1,1%.

Что могло повлиять на курс тенге

Важно отметить, что прямых валютных интервенций в апреле Национальный банк не проводил, однако на курс могли положительно повлиять продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет. Общая сумма таких продаж в апреле составила почти 1,06 млрд долларов.

По итогу доля продаж из Нацфонда составила 21% от всего объема торгов на Казахстанской фондовой бирже, который за месяц достиг 5,1 млрд долларов. Среднедневной объем торгов составил порядка 234 млн долларов, а на Национальный фонд пришлось не более 48 млн долларов в день.

Такие равномерные продажи, как заявляют в Нацбанке, должны были минимизировать их влияние на валютный рынок страны.

Кроме того, следует отметить закупки иностранной валюты для Единого накопительного пенсионного фонда на общую сумму в 500 млн долларов, которые в определенной степени нивелировали влияние на рынок продаж из Нацфонда.

В целом же в мае планируется продать валюту из Национального фонда примерно на 750-850 млн долларов, а также приобрести для ЕНПФ порядка 450-500 млн долларов.

Однако курс тенге в первую очередь будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

Напомним, ранее стало известно, что в марте впервые с начала года начал расти спрос на доллары среди населения. Общая сумма нетто-продаж американской валюты составила 158,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2094557-naskolko-tenge-ukrepilsya-v-aprele-rasskazali-v-nacbanke/

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