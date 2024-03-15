Курсы криптовалют к доллару на 15 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $3,849.59. Сегодня актив торгуется на уровне $71,393.68828459*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00349 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 марта 2024 года составляет $0.12959734*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $233.23. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,877.25856415*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0508. На данный момент актив торгуется на уровне $0.74007231*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0024. Курс TUSD 15 марта 2024 года составляет $0.99975197*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.91. Актив торгуется на уровне $94.41230417*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.43. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.22225837*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0402. Криптовалюта сегодня стоит $0.67409196*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00245. На данный момент актив торгуется на уровне $0.18061732*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.