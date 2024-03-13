Курсы криптовалют к доллару на 13 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $403.85. Сегодня актив торгуется на уровне $71,353.52755054*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00116 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 марта 2024 года составляет $0.13179948*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $6.61. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,978.75644718*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0036. На данный момент актив торгуется на уровне $0.74698655*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 13 марта 2024 года составляет $1.00074254*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.86. Актив торгуется на уровне $97.19513256*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $36.4040072*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0009. Криптовалюта сегодня стоит $0.69146847*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0016. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16810836*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2067414-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-marta-2024-goda/