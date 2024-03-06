Курсы криптовалют к доллару на 6 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $4,831.08. Сегодня актив торгуется на уровне $64,983.41658371*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00429 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 марта 2024 года составляет $0.13784533*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $150.62. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,613.47440839*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0598. На данный момент актив торгуется на уровне $0.64712155*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 6 марта 2024 года составляет $0.99960469*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $7.52. Актив торгуется на уровне $85.17539261*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $3.99. Актуальная стоимость криптовалюты – $36.24799468*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0695. Криптовалюта сегодня стоит $0.61490112*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.04465. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16372911*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.