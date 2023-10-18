Курсы криптовалют к доллару на 18 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $249.41. Сегодня актив торгуется на уровне $28,391.06169982*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00014 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 октября 2023 года составляет $0.08829793*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $20.75. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,572.94390456*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0059. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28101649*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 18 октября 2023 года составляет $0.99901277*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.84. Актив торгуется на уровне $62.39814164*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.99841803*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0023. Криптовалюта сегодня стоит $0.49047114*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00099. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05917756*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.