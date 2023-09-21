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30 лет независимости Казахстана

Ошибка исправлена: Казахстан внесли в список стран, допущенных к валютным торгам в России

Опубликовано:

Банкноты разных мировых валют
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com/8photo

Ранее Казахстан не внесли в список стран, которые могли торговать на Московской бирже. Однако в обновленной версии документа ошибку исправили. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Правительство Российской Федерации ранее утвердило перечень из более чем 30 "дружественных и нейтральных" стран, банки и брокеры которых будут допущены к проведению торгов на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.

Однако в нем были отмечены все страны Центральной Азии, кроме Казахстана, что по мнению независимого аналитика Андрея Чеботарева было всего лишь ошибкой – торги казахстанским тенге на Мосбирже выросли в 20 тыс. раз с февраля 2020 года.

Теперь список на сайте правительства России был обновлен и Казахстан указан среди допущенных к торгам государств.

Данный документ был подготовлен для реализации новых норм Федерального закона «Об организованных торгах», принятых в июле 2023 года в РФ.

"Эти нормы направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте", – указывается в источнике.

Ранее мы рассказывали, как определяется курс рубля в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2037586-oshibka-ispravlena-kazahstan-vnesli-v-spisok-stran-dopuschennyh-k-valyutnym-torgam-v-rossii/

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